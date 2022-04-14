كارتيرون يكشف رفضه عرضا لتدريب منتخب مصر

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للاتفاق السعودي الحالي والأسبق للزمالك والأهلي رفضه عرضا من اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش.

وتحدث كارتيرون لقناة "العربية" قائلا: "سعدت بالاتصال الذي حدث قبل عدة أيام لتدريب منتخب مصر وهذا أمر يسعدني كثيرا".

واستدرك "لكن أنا رجل تحديات وواثق من إبقاء الاتفاق في الدوري السعودي بالنسبة لي لا يمكن أن أرحل عن الفريق في تلك الأوقات فاحترامي لرئيس الاتفاق وموقف الفريق منعاني من الموافقة على عرض منتخب مصر".

وبسؤاله عن أقرب ارتباط لمنتخب مصر سيكون بعد نهاية الموسم الجاري وهذا لن يؤثر على موقفه مع الاتفاق أجاب "أنا أستمع لمشاعري ولما يقوله لي قلبي وأتخذ القرارات بناء على قناعاتي وكان يبدو لي أن أهم شيء حاليا هو إنقاذ الاتفاق".

وعن هل هناك مشكلة شخصية بينه وبين مرتضى منصور رئيس الزمالك رد ضاحكا "كلا ليس لدي مشكلة مع مرتضى منصور ومصر أشعر أنها بلدي وحققت فيها الكثير من الإنجازات مع الأهلي والزمالك مع تتويجي معه بالبطولات وليس لدي مشكلة شخصية".

وأكمل "أنا مدرب ظل خلال السنوات الماضية لفترة طويلة مع الزمالك وفزت بالألقاب".

وأتم كارتيرون حديثه "حينما غادرت الزمالك تركته في موقف جيد وأقدر مرتضى منصور واللاعبين".

وأعلن اتحاد الكرة يوم الثلاثاء الماضي اتفاقه مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر بعقد يمتد لعامين.