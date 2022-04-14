جوارديولا: فخور بالطريقة التي تأهلنا بها أمام أتليتكو مدريد

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رضاه تجاه الطريقة التي تأهل بها فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما تخطى أتليتكو مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة للصحفيين: "في الشوط الثاني كانوا أفضل منا وكنا محظوظين لأننا لم نتلقى هدفا".

وتابع "أنا فخور بالطريقة التي تأهلنا بها لنصف النهائي".

وأضاف "في الشوط الأول كانت لدينا الفرصة للتسجيل ولكن بشكل عام تأهلنا لنصف النهائي عن جدارة".

وأكمل "الخصم صعب للغاية وكل فرق دوري أبطال أوروبا تأتي إلى هنا وتعاني".

وبسؤاله عن تصرفاته على خط الملعب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة رد قائلا: "لا شيء يقال في هذا الأمر".

وأتم تصريحاته "سنحتفل على ملعبنا لأنها المرة الثالثة في التاريخ التي نتأهل فيها لنصف نهائي دوري الأبطال، إنه نجاح كبير بالنسبة لنا ويسعدنا أننا في نصف النهائي".