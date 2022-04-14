جوارديولا: فخور بالطريقة التي تأهلنا بها أمام أتليتكو مدريد

الخميس، 14 أبريل 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رضاه تجاه الطريقة التي تأهل بها فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما تخطى أتليتكو مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة للصحفيين: "في الشوط الثاني كانوا أفضل منا وكنا محظوظين لأننا لم نتلقى هدفا".

أخبار متعلقة
كلوب: الأهداف التي استقبلناها أمام بنفيكا مسؤوليتي كانسيلو يغيب عن موقعة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد جوارديولا يثأر من سيموني بعد 6 سنوات.. سيتي ينجو من جحيم أتليتكو ويعبر لنصف نهائي الأبطال

وتابع "أنا فخور بالطريقة التي تأهلنا بها لنصف النهائي".

وأضاف "في الشوط الأول كانت لدينا الفرصة للتسجيل ولكن بشكل عام تأهلنا لنصف النهائي عن جدارة".

وأكمل "الخصم صعب للغاية وكل فرق دوري أبطال أوروبا تأتي إلى هنا وتعاني".

وبسؤاله عن تصرفاته على خط الملعب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة رد قائلا: "لا شيء يقال في هذا الأمر".

وأتم تصريحاته "سنحتفل على ملعبنا لأنها المرة الثالثة في التاريخ التي نتأهل فيها لنصف نهائي دوري الأبطال، إنه نجاح كبير بالنسبة لنا ويسعدنا أننا في نصف النهائي".

أتليتكو مدريد مانشستر سيتي جوارديولا
نرشح لكم
دوري أبطال أوروبا – موعد مباريات نصف النهائي والقنوات الناقلة مشادات حامية بين لاعبي أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي عقب نهاية مباراتهما كلوب: الأهداف التي استقبلناها أمام بنفيكا مسؤوليتي كانسيلو يغيب عن موقعة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد جوارديولا يثأر من سيموني بعد 6 سنوات.. سيتي ينجو من جحيم أتليتكو ويعبر لنصف نهائي الأبطال استعدادا لـ غواصات فياريال.. ليفربول يُغرق بنفيكا المقاتل ويبحر لنصف نهائي أبطال أوروبا كلوب يفسر تغييراته العديدة في التشكيل أمام بنفيكا انتهت دوري الأبطال – أتليتكو (0)-(0) سيتي.. السماوي يتأهل لنصف النهائي
أخر الأخبار
قطع الطريق على ميلان وإنتر؟ ساسولو يجدد عقد سكاماكا حتى 2026 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
دوري أبطال أوروبا – موعد مباريات نصف النهائي والقنوات الناقلة 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على تصريح كارتيرون برفضه عرضا لتدريب منتخب مصر 42 دقيقة | منتخب مصر
مشادات حامية بين لاعبي أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي عقب نهاية مباراتهما 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كارتيرون يكشف رفضه عرضا لتدريب منتخب مصر 58 دقيقة | منتخب مصر
جوارديولا: فخور بالطريقة التي تأهلنا بها أمام أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: الأهداف التي استقبلناها أمام بنفيكا مسؤوليتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مران الأهلي - انتظام محمد هاني وصلاح محسن وكوكا.. وأفشة يواصل التدريبات الاستشفائية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد