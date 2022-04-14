كلوب: الأهداف التي استقبلناها أمام بنفيكا مسؤوليتي

الخميس، 14 أبريل 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بخطئه بعد الدفع بتشكيل أغلبه من البدلاء في لقاء بنفيكا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي المسابقة رغم التعادل مع ضيفه بنفيكا إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهما في إياب ربع النهائي.

وقال كلوب عقب المباراة لـ بي تي سبورت: "أجرينا سبعة تغييرات، وذلك لم يسهل المهمة على بعض اللاعبين لأنهم لم يلعبوا مع بعض من قبل خاصة في خط الدفاع".

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وأضاف "هذا كان قراري والأهداف التي استقبلناها خطأي".

وتابع "لم يكن هذا ما أردناه بالضبط ولكنه ليس مهما على الإطلاق، لقد نجحنا وهذا كل ما يهم وأنا سعيد حقا".

وطمئن المدرب الألماني الجماهير على الحالة الصحية لبعض اللاعبين، قائلا "ديوجو جوتا تعرض لضربة في الشوط الأول للمباراة، ولم يخبرني أحد أي شيء بخصوص صلاح".

وأتم تصريحاته بالحديث عن خصمه المقبل فياريال: "إذا حللت أداء فياريال الآن سيكون غريبا، رأيت نتائج فقط، كانت المباراة رائعة للغاية، شاهدت بعض اللقطات، يستحقون الوصول إلى تلك النقطة، أوناي إيمري هو ملك الكؤوس، وكان تخطي يوفنتوس وبايرن ميونيخ أمرا لا يصدق".

ويضرب ليفربول موعدا مع فياريال في نصف النهائي بعدما تأهل الأخير على حساب بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء.

ويأمل ليفربول في تحقيق اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

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