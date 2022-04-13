كانسيلو يغيب عن موقعة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو

تأكد غياب جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي عن مباراة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي بعد تخطي أتليتكو مدريد، بينما تغلب ريال مدريد على تشيلسي.

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وحصل الظهير البرتغالي على بطاقة صفراء خلال مباراة أتليتكو مدريد، ليتأكد غيابه عن مواجهة الذهاب ضد ريال مدريد.

بينما فاز جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بجائزة رجل المباراة.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 26 أبريل في ملعب الاتحاد في إنجلترا، بينما لقاء الإياب سيكون يوم 4 مايو في سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

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