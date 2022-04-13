البحراوي: سعيد بتنفيذ تعليمات المدرب حرفيا أمام الزمالك.. وجابر كامل: المباراة لم تكن صعبة

أوضح أحمد البحراوي لاعب وسط فاركو أنه حصل على تعليمات البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني بتضييق المساحات على طارق حامد في جميع أرجاء الملعب.

وقال البحراوي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "البرتغالي طلب مني أيضا الزيادة خلف أحمد شريف وشكري نجيب وفي الحالة الدفاعية أصبح بجانب محمود حمادة وسوكاري كلاعب وسط ثالث، لغلق عمق الملعب على الزمالك ويمنعهم من اللعب بالعمق والاتجاه للأطراف".

وواصل "سعيد بتنفيذ تعليمات المدرب حرفيا وتقديم مباراة جيدة، انتهت بتحقيق نقطة غالية من فريق كبير مثل الزمالك داخل ملعبه".

وأكمل "أتمنى التوفيق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب وتحقيق الفوز لأنها هامة للغاية وستفرق معانا في جدول ترتيب الدوري".

من جانبه أعرب محمود حمادة لاعب وسط فاركو عن رضاه التام على الأداء من جميع زملائه اللاعبين.

وقال حمادة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "واجهنا فريقا كبيرا مثل الزمالك والتعادل معه أمر جيد ولكنهم لعبوا منذ البداية على تحقيق الفوز".

وأشار "تدخلي أثناء الاشتباك مع زميلي عبدالله بكري من أجل تهدئة الأمور مع لاعبي الزمالك بعد هجومهم عليه بالفريق عقب لعبه الكرة بعد صافرة الحكم، ولكن بكري حصل على بطاقة صفراء وما حدث من لاعبي الزمالك غير مبرر، وكان دوري الوقوف مع زميلي لحمايته".

وتابع "مباراة المقاولون العرب المقبلة أصعب من مواجهة الزمالك، لأن الأول يأتي خلفنا في جدول الترتيب ويسعى لتحقيق نتيجة جيدة من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب، وهو ما سيواجه طموحنا الذي نسعى من خلاله وهو تحقيق الفوز استمرار صحوة مباراة الزمالك".

وأخيرا عبر جابر كامل الظهير الآيسر لفاركو عن سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق.

وقال جابر في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "قدمنا أداءً مميزا أمام الزمالك ونفذنا تعليمات المدير الفني نونو ألميدا، والذي طلب منا تضييق المساحات وغلق الملعب أمام لاعبي الزمالك، لدرايته الكاملة بفكر مدرب الفريق الأبيض لسبق عمله معه".

وأردف "المباراة لم تكن صعبة أمام الزمالك فنحن عندما نمتلك التركيز في الملعب نؤدي بشكل مميز أي كان اسم المنافس".

وأتم "مباراة المقاولون العرب المقبلة ليست سهلة وسنحضر لها بتركيز شديد لأن الفوز بها يضعنا في مكان جيد لجدول ترتيب مسابقة الدوري".

فاركو رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بتحقيق التعادل الثالث على التوالي.