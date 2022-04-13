جوارديولا يثأر من سيموني بعد 6 سنوات.. سيتي ينجو من جحيم أتليتكو ويعبر لنصف نهائي الأبطال

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أتليتكو مدريد - دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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