استعدادا لـ غواصات فياريال.. ليفربول يُغرق بنفيكا المقاتل ويبحر لنصف نهائي أبطال أوروبا

قاتل بنفيكا بقوة في أنفيلد ولكن ليفربول أمن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنجاح.

وتعادل ليفربول مع ضيفه بنفيكا اليوم الأربعاء إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهما في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتأهل ليفربول إلى نصف النهائي بعد الفوز في مجموع المباراتين بستة أهداف لأربعة.

افتتح إبراهيما كوناتي أهداف المباراة في الدقيقة 21.

وأدرك جونكالو راموس التعادل لبنفيكا في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 55 أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني ليفربول وتبعه بهدف ثالث لفريقه وثاني له في الدقيقة 65.

وسجل رومان يارميتشيوك الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 74.

وأدرك داروين نونيز التعادل لبنفيكا في الدقيقة 83.

وبذلك يضرب ليفربول موعدا مع فياريال في نصف النهائي بعدما تأهل الأخير على حساب بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء.

ويأمل ليفربول في تحقيق اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها في الشوط الثاني في الدقيقة 57 بدلا من ديوجو جوتا.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من بنفيكا وأطلق إيفرتون تسديدة قوية لكنها مرت بجوار مرمى ليفربول بقليل.

وفي الدقيقة 21 أرسل تسيكيماس عرضية من ركلة ركنية قابلها إبراهيما كوناتي برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

وسجل داروين نونيز التعادل بتسديدة ساقطة بعد دقيقتين لكن تم احتساب تسلل على داروين نونيز.

وتألق حارس بنفيكا وحرم لويس دياز من هدف محقق لليفربول إثر تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 32 سجل جونالكو راموس هدف تعادل بنفيكا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف وبالتالي تعادل الفريق البرتغالي.

وسدد نابي كيتا كرة قوية مرت بجوار مرمى بنفيكا بقليل.

وفي الدقيقة 55 سجل فيرمينو الهدف الثاني لليفربول بتسديدة من داخل منطقة منطقة الجزاء.

وبعد ذلك شارك صلاح بدلا من جوتا.

وعقب 10 دقائق أرسل تسيكيماس تمريرة طولية من ركلة حرة قابلها فيرمينو بتسديدة بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن هدف ثالث لليفربول.

وفي الدقيقة 73 ومن هجمة مرتدة سريعة سجل رومان يارميتشيوك هدفا لبنفيكا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

وفي الدقيقة 82 سجل داروين نونيز هدفا ثالثا لبنفيكا ومرة أخرى تم إلغائه بداعي التسلل.

لكن مرة أخرى تدخلت تقنية الفيديو واحتسبت الهدف.

وصنع صلاح هدفا جميلا لماني لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وأطلق صلاح تسديدة قوية مرت أعلى مرمى بنفيكا بقليل.

وسجل نونيز هدفا رابعا في الثواني الأخيرة من المباراة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق وتأهل ليفربول لنصف النهائي.