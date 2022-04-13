كلوب يفسر تغييراته العديدة في التشكيل أمام بنفيكا

فسر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب الدفع بتشكيل أغلبه من البدلاء في لقاء بنفيكا يوم الأربعاء.

ويحل بنفيكا ضيفا على ليفربول لملاقاته في ملعب أنفيلد في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وقال كلوب قبل المباراة لشبكة bt sport: "سبب التغييرات هو أنني أتوقع مباراة صعبة، أردت الدفع بمن لا يلعب كثيرا وتملئه الرغبة".

وأضاف "يجب أن أتخذ قرارات صعبة لكنني سعيد حقا بالتشكيلة، هذا الفريق سيحقق ذلك".

وقرر كلوب إراحة نجمه محمد صلاح ووضع اسمه بين البدلاء، وكذلك فعل مع ساديو ماني وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي المهمة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

وأكمل "طلبت ممن وضعتهم على مقاعد البدلاء أن يكونوا مستعدين. أخطط لإجراء 5 تبديلات".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: كوستاس تسيمكاس - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتيه- جو جوميز

في الوسط: جوردن هندرسون - جيمس ميلنر - نابي كيتا

في الهجوم: لويس دياز- روبرتو فيرمينو - ديوجو جوتا.

فيما جاء تشكيل بنفيكا كالآتي:

في حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

في الدفاع: جريمالدو- يان فيرنتونخين - نيكولاس أوتاميندي - جيلبرتو

في الوسط: إيفرتون- عادل تعرابت- جوليان فايجل- رافا سيلفا

في الهجوم: داروين نونيز- جونكالو راموس

ليفربول فاز في الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب النور بالبرتغال.

video:1