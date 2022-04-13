عصام عبد الفتاح: حكمان مصريان في كأس العالم 2022

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إن بطولة كأس العالم 2022 ستشهد مشاركة حكمين من مصر.

وكشف عبد الفتاح ذلك في مؤتمر صحفي عقده للحديث عن خطة عمل لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، والحديث عن الفترة الماضية.

وأكد عبد الفتاح أن كأس العالم 2022 بقطر سيشهد تواجد حكمين من مصر، حسب بيان اتحاد الكرة المصري.

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أنه يفضل إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بطاقم تحكيم مصري ومنح الثقة للحكام المصريين.

وأضاف أن الاتحاد المصري يعد رقم 1 إفريقيا في منح مكافأت للحكام من حيث رواتب المباريات.

وشدد على أن اللجنة تسعى لخلق كوادر مؤهلة من المحاضرين والمقيمين ومدربي اللياقة البدنية وهم العناصر الفاعلة في تنفيذ خطة التطوير التي يسعى إليها اتحاد الكرة.

كما أوضح أنه سيكون هناك دورات مكثفة لتطوير الجانب الفني للحكام وإعداد صف جديد من الحكام الواعدين من خلال الاستعانة بالخبراء المصريين و الأجانب، كما سيتم إقامة دورات مكثفة لتحسين إستخدام تقنية VAR من خلال الإستعانة بالخبراء المصريين والأجانب.