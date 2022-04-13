انتهت دوري الأبطال – ليفربول (3) - (3) بنفيكا.. الريدز إلى نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبنفيكا التي تقام في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق وتأهل ليفربول لنصف النهائي رسميا.

ق90+5: داروين نونيز يسجل هدفا رابعا لبنفيكا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق90+1: تسديدة قوية من صلاح مرت أعلى مرمى بنفيكا بقليل.

ق90: صلاح يصنع لماني لكن اللاعب السنغالي كان في موقف تسلل وإلغاء هدف ليفربول.

ق83: تقنية الفيديو تحتسب الهدف وتعلن عن تعادل بنفيكا عن طريق داروين نونيز.

ق82: جوول؟ لا، مرة أخرى داروين نونيز يسجل وهدف غير محتسب لبنفيكا بداعي التسلل.

ق74: تقنية الفيديو تؤكد احتساب الهدف وبنفيكا يسجل الهدف الثاني.

ق73: جوول؟ لا.. هدف غير محتسب لبنفيكا بداعي التسلل على رومان يارميتشيوك.

ق66: ماني يشارك بدلا من لويس دياز.

ق65: جوووووووول ثااااااالث لليفربول ومرة أخرى عن طريق فيرمينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من تسيكيماس.

ق57: صلاح وتياجو ألكانتارا وفابينيو يشاركون بدلا من جوتا وهندرسون وميلنر.

ق55: جوووووووووول ثااااان لليفربول عن طريق فيرمينو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: تسديدة قوية من نابي كيتا مرت بجوار مرمى بنفيكا بقليل.

ق34: تقنية الفيديو تقر بصحة الهدف وبنفيكا يتعادل، الآن الفريق البرتغالي يحتاج لهدفين لتعديل النتيجة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ق33: جووووووول التعااااادل لبنفيكا عن طريق جونكالو راموس بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ق27: حارس بنفيكا يتألق ويحرم لويس دياز من هدف ثان لليفربول وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق23: جوووول؟ لا، داروين نونيز يسجل هدفا رائعا بتسديدة ساقطة لكن الهدف تم إلغائه بداعي التسلل.

ق21: جوووووووووول أووووول في المباراة برأسية من كوناتي من ركلة ركنية من الناحية اليسرى لليفربول.

ق13: يا رباااه، إيفرتون يطلق تسديدة قوية للغاية متر بجوار مرمى ليفربول بقليل وكادت تسفر عن هدف رائع.

انطلاق المباراة.