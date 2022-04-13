مران الزمالك - استمرار تأهيل الونش وتقسمية مطولة من فيريرا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 20:28

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك يتعادل بهدف الونش أمام بترو أتلتيكو

حصل محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء وذلك بسبب لشعوره ببعض الإجهاد عقب مشاركته في مباراة أمس أمام فاركو.

وفضل الجهاز الفني للزمالك منح عبد الغني راحة من التدريبات الجماعية على أن يشارك غدا في المران بشكل طبيعي.

وخضع لاعبو الزمالك الأساسيين الذين شاركوا في مباراة فاركو لتدريبات بدنية تحت اشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، وأدى لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات بدنية خفيفة، في حين خاض باقي اللاعبين تدريبات بالكرة.

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وخاض محمود حمدي "الونش" البرنامج التأهيلي المنفرد الخاص به على هامش المران، بعد غيابه عن مباراة فاركو بسبب الإصابة في الركبة.

وخاض الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد أوناجم ثنائي الفريق تدريبات خاصة بالجري حول الملعب قبل خوض تدريبات بالكرة، تحت إشراف أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الذي شرح لهما بعض التعليمات الفنية.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام وأيمن حفني وأحمد فتوح وروقا وإمام عاشور وإسلام جابر وسيف فاروق وأشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة.

وحصل عبد الله جمعة على راحة من التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة في الركبة.

وتعرض عبدالله جمعة للإصابة في الركبة خلال مباراة بيراميدز في مسابقة الدوري.

ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي منفرد تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافي من إصابته.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال مران اليوم الأربعاء.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فيريرا على إيفاق التقسيمة ومنح اللاعبين بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

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