صلاح: هكذا أعمل على تطوير مستواي.. جمهور مصر فخور بنا ومن الصعب التركيز بسبب التجديد

كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول عن كيفية عمله لتطوير مستواه كما ألقى الضوء على الإخفاق مع الفراعنة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 وكذلك فشل التأهل لكأس العالم 2022 والحديث عن تجديد تعاقده.

وأجرى صلاح حوارا مع شبكة "إي إس بي إن" في فرعها البرازيلي وتحدث في كل تلك الأمور.

تطوير مستواه

وعن كيف يطور مستواه قال: "أنا صادق جدا مع نفسي، بعد كل موسم أجلس وأفكر فيما يجب علي تطويره".

وأكمل "أنا صريح جدا مع نفسي وفي خلال عطلتي أجلس وحيدا في مواجهة البحر وأكتب ما أريد أن أتطور، فكلما كنت أكثر انفتاحا وصدقا مع نفسي كان ذلك أفضل".

وتابع صلاح "أنا أكتب كثيرا عن الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي فهذا يحفزني خلال الموسم".

وأردف "أرى نفسي أحظى بموسم جيد وأفكر إن كنت أريد الفوز بالجوائز الفردية فيجب أن أتوج بالبطولات مع الفريق".

وواصل "الموسم الأول لي هنا سجلت 44 هدفا لذا فإن فزت بالأشياء مع الفريق فإنك تتوج بالألقاب الفردية وأتمنى أن نفوز هذا الموسم بألقاب كثيرة ومن ثم ستأتي الجوائز الفردية تلقائيا".

منتخب مصر

وعن منتخب مصر قال: "حاولنا بكل ما لدينا الفوز بكأس أمم إفريقيا وخسرنا في النهائي بركلات الترجيح".

وواصل "قاتلنا بكل قوة للتأهل إلى النهائي والجمهور كان فخورا بنا، وفي التأهل لكأس العالم خسرنا أيضا بركلات الترجيح".

وأردف "الآن أنا عدت للنادي ويجب أن أحول تركيزي لليفربول من أجل الفوز بالبطولات التي ننافس عليها الموسم الجاري".

تجديد التعاقد

وعن تجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع ليفربول قال صلاح: "ذهنيا يجب أن أكون في قمة تركيزي، أعرف ما أريد، وأعرف أنني محترف".

وشدد "أهم شيء هو التركيز على الفريق فالمدراء سعداء وزملائي كذلك، وطالما الكل سعيد فأنا سعيد".

واعترف صلاح بصعوبة تركيزه بسبب كثرة التشتيت لحديث الجميع عن تجديد تعاقده وأوضح "من الصعب التركيز لكنه ليس مستحيلا لأنني أعرف كيف أكون في قمة تركيزي لكن الأمر صعب".

وأتم "هناك الكثير من عوامل التشتيت فالناس يتحدثون عن كل شيء، والفريق كان بخير وأنا في كأس أمم إفريقيا لكنهم كانوا يسألونني إلى متى ستظل هناك؟ ومتى ستعود؟".