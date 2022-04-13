تشكيل دوري الأبطال - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام أتليتكو

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أتليتكو مدريد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب واندا متروبوليتانو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو

الوسط: كيفين دي بروين – رودري – إلكاي جوندوجان

الهجوم: رياض محرز – فيل فودين – بيرناردو سيلفا

بينما جاء تشكيل أتليتكو كالآتي:

المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورنتي - سافيتش - فيليبي - رينيلدو - رينان لودي

الوسط: كوندوجبيا - كوكي - توماس ليمار

الهجوم: جواو فيليكس - أنطوان جريزمان

وانتصر سيتي بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب.

وينطلق لقاء الإياب في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.