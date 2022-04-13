تشكيل دوري الأبطال – 5 نجوم على مقاعد بدلاء ليفربول ضد بنفيكا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - محمد صلاح - بنفيكا وليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة بنفيكا مساء الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل بنفيكا ضيفا على ليفربول لملاقاته في ملعب أنفيلد في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وقرر كلوب إراحة نجمه محمد صلاح ووضع اسمه بين البدلاء، وكذلك فعل مع ساديو ماني وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي المهمة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

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وقرر المدرب الألماني الهجوم بالثلاثي روبرتو فيرمينو ولويس دياز وديوجو جوتا.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: كوستاس تسيمكاس - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتيه- جو جوميز

في الوسط: جوردن هندرسون - جيمس ميلنر - نابي كيتا

في الهجوم: لويس دياز- روبرتو فيرمينو - ديوجو جوتا.

فيما جاء تشكيل بنفيكا كالآتي:

في حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

في الدفاع: جريمالدو- يان فيرنتونخين - نيكولاس أوتاميندي - جيلبرتو

في الوسط: إيفرتون- عادل تعرابت- جوليان فايجل- رافا سيلفا

في الهجوم: داروين نونيز- جونكالو راموس

ليفربول فاز في الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب النور بالبرتغال.

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