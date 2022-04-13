تعافي مدافع بايرن يدفع الأهلي لتحرك جديد في حالة بانون

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 19:27

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون - الأهلي ضد البنك الأهلي

قرر النادي الأهلي إجراء فحوصات دقيقة لمدافعه بدر بانون من أجل الاطمئنان على حالته تمهيدا لعودته للتدريبات في أقرب فرصة.

وأصيب المدافع المغربي بدر بانون بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021، ما تسبب له في مضاعفات والتهابات في عضلة القلب واحتاج بسببها لفترة راحة سلبية طويلة.

وعلم FilGoal.com أنه في حالة عدم شكوى بانون من أي أعراض سيعود إلى التدريبات.

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تحرك الأهلي الجديد جاء بعد تعافي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ الذي كان يعاني من الأمر نفسه، ومشاركته في المباريات قبل أسبوع.

بانون يتواجد في بلاده وسينضم لبعثة الفريق عند وصولها إلى المغرب لملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 22 أبريل الجاري.

في حال اكتمال تعافيه سيعود بانون برفقة بعثة الأهلي إلى القاهرة وبعدها سيتم وضع برنامج لعودته بشكل تدريجي إلى التدريبات، حسبما علم FilGoal.com.

وشارك بدر بانون آخر مرة مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ عاد لتشكيل فريقه الأساسي لأول مرة في مواجهة فياريال الإسباني يوم الأربعاء الماضي.

ديفيز كان يعاني من التهاب في عضلة القلب إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا ولم يلعب منذ 17 ديسمبر الماضي بسبب ذلك.

الأهلي بدر بانون
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