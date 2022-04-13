بعد التنسيق مع كاف.. مؤتمر عالمي في مصر حول أمن وسلامة الملاعب الإفريقية

أفاد الاتحاد المصري لكرة القدم بأن مصر ستشهد استضافة مؤتمر عالمي حول أمن وسلامة الملاعب في أكتوبر المقبل، بعد التنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

المؤتمر سيكون من أجل مناقشة ملف الأمن وسلامة الملاعب في إفريقيا، خاصة بعد ما حدث في مباراة السنغال ومصر في إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

وينتظر الاتحاد المصري نتيجة الشكوى المقدمة إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل حسم مصير مباراة المنتخب أمام السنغال، بعدم تعرض لاعبو مصر لمقذوفات من جمهور السنغال في لقاء حسمته الأخيرة بركلات الترجيح.

وجاء بيان اتحاد الكرة المصري على النحو التالي:

باعتبار مصر عاصمة إفريقيا في كرة القدم.. عُقد يوم الأربعاء إجتماعا موسعا بمقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وفيرون موسينجو سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكريستيان مسئول الأمن وسلامة الملاعب بالاتحاد الإفريقي ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، من أجل التنسيق لاستضافة مصر لمؤتمر دولي عالمي في أكتوبر المقبل.

يهدف المؤتمر للحديث عن الأمن وسلامة الملاعب بعد الأحداث التي شهدتها مباراة مصر و السنغال فى تصفيات كأس العالم 2022، وتقديم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف"، يطالب فيها بإعادة المباراة بجانب تقديم ملف عن أعمال الشغب والأحداث التي شهدتها المباراة.

وجاء الاستقرار على استضافة مصر للمؤتمر الدولي بعد التنظيم الرائع لمباراة مصر و السنغال الأولى التي أقيمت يوم 25 مارس الماضي في استاد القاهرة الدولي، وخروج المباراة بشكل مبهر تحدث عنه قادة كاف وتأكيدهم أن مصر دائما بلد الأمن والأمان، و الملاذ الآمن للمحافل الدولية والمباريات الكبرى، بالإضافة إلى رغبة الجميع في الاستفادة من خبرة مصر في التعامل الأمني في الملاعب و كرة القدم على وجه التحديد، والتأكيد على أن مصر عاصمة إفريقيا في كرة القدم.

ويشهد المؤتمر الدولي حضور وزراء الرياضة من دول إفريقيا الـ54 ووزراء داخلية الدول الإفريقية أو من يمثلهم ومسؤولى الأمن في اتحادات كرة القدم الإفريقية والمديرين التنفيذين للاتحادات الإفريقية من أجل مناقشة ملف الأمن وسلامة الملاعب في القارة.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم موقف الشكاوي المقدمة من بعض الاتحادات الإفريقية بشأن مباريات التصفيات يوم 21 أبريل الجاري.

هذه الشكاوي بشأن مباراة السنغال ومصر، والجزائر ضد الكاميرون، والمطالبة بإعادة المباراتين.