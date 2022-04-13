تشافي يحذر من فرانكفورت.. ويعلق على إمكانية ضم ليفاندوفسكي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 16:28

كتب : محمود حمدي

أينتراخت فرانكفورت × برشلونة

حذر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة لاعبيه من الخطورة المتوقعة في مواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويستضيف برشلونة منافسه الألماني، مساء الخميس ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فرانكفورت: "علينا توخي الحذر أمام منافس مثالي، يقوم بتنفيذ الهجمات المرتدة ونقل الكرة بشكل مميز".

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وأضاف "لقد عانينا في مباراة الذهاب وعلينا أن نكون أفضل في ملعبنا، خاصة أن جمهورهم يعتبرها المباراة الأهم في تاريخهم الحديث".

وأوضح تشافي أن الموقف النهائي للثلاثي، سيرجينيو ديست وجيرارد بيكيه وممفيس ديباي من مواجهة فرانكفورت سيتحدد قبل ساعات من المباراة.

وعن مفاوضات برشلونة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ قال تشافي: "تركيزنا منصب على مواجهة فرانكفورت، ليفاندوفسكي لاعب مميز للغاية ولكن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن هذا الأمر".

وأشارت العديد من التقارير إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع ليفاندوفسكي الذي ينتهي تعاقده مع الفريق البافاري نهاية الموسم المقبل.

ويواجه الفائز من مباراة برشلونة وفرانكفورت، المتأهل من مواجهة وست هام يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

برشلونة إينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي
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