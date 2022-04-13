استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد المنصف.. حازم إمام في القائمة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 15:31

كتب : نادر عيد

اختيارات محمد عبد المنصف لـ الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك محمد عبد المنصف حارس الزمالك ووادي دجلة وإنبي والجونة ومنتخب مصر السابق وحارس الاتحاد الحالي في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمود الخطيب

3 - حسن شحاتة

4 - حسام حسن

5 - حازم إمام

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

الأفضل في تاريخ مصر محمد عبد المنصف
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