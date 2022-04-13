اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة تشيلسي وريال مدريد جيدا؟
الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 14:39
كتب : FilGoal
هل تابعت مباراة ريال مدريد وتشيلسي جيدا وتحفظ أحداثها؟
مباراة مثيرة شهدت تقلبات كثيرة، وكان بطلها كريم بنزيمة مهاجم الفريق الملكي، فهل تتذكرها جيدا.
حسنا، شارك في اختبار FilGoal.com.
وأجب على الأسئلة.
وشارك إجاباتك مع أصدقائك.
نرشح لكم
بعد قبول استئناف أتليتكو.. واندا ميتروبوليتانو بالسعة الكاملة أمام مانشستر سيتي باريخو: مدرب بايرن الذي لا أعرفه قلل من احترام فياريال مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 إبريل 2022.. مواجهتان ناريتان في دوري الأبطال توخيل ملحما لمجاملة ريال مدريد: محبط مما حدث.. ولكن هذا الطبيعي عند مواجهتهم في دوري الأبطال مؤتمر أنشيلوتي بعد التأهل المثير أمام تشيلسي: كلما عانينا.. كلما أصبحت أسعد مولر: من الصعب جدا تقبل تلك الهزيمة.. ويجب أن نلوم أنفسنا على تسجيل هدف واحد مودريتش: هذه هزيمة حلوة.. كنا أمواتا ضد تشيلسي متخصص في إقصاء الأبطال.. أرقام تحققت من تأهل ريال مدريد المثير أمام تشيلسي