اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة تشيلسي وريال مدريد جيدا؟

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة ضد تشيلسي

هل تابعت مباراة ريال مدريد وتشيلسي جيدا وتحفظ أحداثها؟

مباراة مثيرة شهدت تقلبات كثيرة، وكان بطلها كريم بنزيمة مهاجم الفريق الملكي، فهل تتذكرها جيدا.

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