بعد قبول استئناف أتليتكو.. واندا ميتروبوليتانو بالسعة الكاملة أمام مانشستر سيتي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

رينان لودي يحتفل بهدفه مع أتليتكو مدريد ضد مانشستر يونايتد

أصبح متاحا لجماهير أتليتكو مدريد التواجد بشكل كامل في ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم الأربعاء أمام مانشستر سيتي.

وقبلت المحكمة استئناف النادي الإسباني على قرار يويفا بإغلاق جزء من الملعب.

وهو قرار كان سيحرم فريق روخيبلانكوس من 5000 مشجع أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي.

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وأعلن يويفا قراره بعد أحداث شغب من جمهور أتليتكو في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز سيتي بهدف يوم الثلاثاء الماضي في ملعب الاتحاد.

ويتسع ملعب أتليتكو إلى 68 ألفا و456 مقعدا.

ويأمل رجال المدرب دييجو سيميوني قلب الطاولة على سيتي حين يستضيفونه في عاصمة إسبانيا.

وينطلق اللقاء الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء وتنقله قناة beIN Premium 1.

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