+FIFA.. منصة إلكترونية جديدة من أجل عالم كرة قدم أكثر انفتاحا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 14:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

منصة FIFA+

قديما كانت متابعتك لمسلسل أو فيلمك المفضل مرهونة بمشاهدتك للتليفزيون في وقت العرض، ثم بدأ عالم المنصات الرقمية. منصات تعرض لك الأعمال الفنية وقتما رغبت، وليس كلما رغب المسؤول عن برنامج البث في التليفزيون. الآن ستدخل تلك التقنية عالم كرة القدم.

شهدت شبكة الإنترنت تطورا كبيرا في الأفكار والخدمات خلال السنوات الماضية، أحد تلك الخدمات هي منصات البث الرقمية والتي تقدم العديد من المواد الترفيهية والفنية عن طريق فقط الاشتراك الشهري مثل "Netflix" على سبيل المثال وهي الأشهر في العالم وأحد رواد تلك الخدمات.

وتماشيا مع العصر الحالي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق منصة بث رقمية جديدة خاصة به تحت اسم "+FIFA" والتي بدأت في العمل بشكل فعلي، ولكن ما هي منصة "+FIFA" وما الذي تقدمه لعشاق كرة القدم؟

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+FIFA ستكون منصة رقمية مجانية، يستطيع المستخدم تحميلها على أجهزة الكومبيوتر أو تطبيقات الهاتف مثل باقي المنصات.

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ما الذي ستقدمه منصة "+FIFA"؟

خلال الفترة الحالية فإن +FIFA يحتوي على مادة أرشيفية كبيرة من المباريات الكاملة والتي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مثل مباريات نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات التي يمكنك مشاهدتها بالكامل عبر المنصة.

+FIFA تحتوي أيضا على مجموعة من الأفلام والمسلسلات الوثائقية الأصلية عن بعض النجوم القدامى مثل رونالدينيو وداني ألفيش، والكثير غيرهما.

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ما يهم مشجعو كرة القدم أكثر هو إعلان المنصة بثها لبعض مباريات كرة القدم بشكل مباشر ومجاني.

خلال الفترة الحالية لا يبدو بأن منصة +FIFA ستبث أي من الدوريات الكبرى أو التي تهم عدد كبير من المشجعين حول العالم وذلك بسبب حقوق البث التلفزيوني.

فكرة فيفا الحالية هي بث بعض المباريات التي لا تصل إلى الناس بشكل كبير على التليفزيون مثل بعض الدوريات في قارة إفريقيا أو آسيا وأيضا أوقيانوسيا، بالإضافة إلى مباريات كرة القدم النسائية، كما أنهم سيرسلون كاميرات خاصة من أجل تصوير تلك المباريات التي لا تبث من الأساس.

أحد الدوريات التي أعلن FIFA+ بثها بالفعل هو الدوري الأنجولي الذي لا يتم بثه بشكل رسمي على التليفزيون حتى في أنجولا.

ولكن مع نهاية عام 2022 ستصل العدد المباريات التي ستبث عبر +FIFA إلى 40 ألف مباراة خلال العام الواحد بينها 11 ألف مباراة كرة نسائية.

مع إطلاق المنصة قد يشعر بعض مشجعي كرة القدم بالقلق حول فكرة استبدال البث التلفزيوني بالبث الرقمي بشكل دائم في المستقبل، ولكن وفقا للمسؤولين في فيفا فإن البث التليفزيوني لن يتم إلغاؤه نهائيا وستعمل المنصة على بث المباريات بجانب توقيع عقود بث تلفزيوني بشكل طبيعي من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الناس حول العالم.

في النهاية فإن البث التلفزيوني سيستبدل بالبث الرقمي في وقت ما في المستقبل، مثله مثل العديد من الأشياء في الحياة اليومية التي يستبدلها الإنترنت بدلا من أرض الواقع.

اللغة الرسمية

خلال الفترة الحالية فإن منصة +FIFA ستحتوي على خمس لغات فقط وهي اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والبرتغالية، والإسبانية ولكن في الأشهر المقبلة فإن بعض اللغات الأخرى سيتم إضافتها مثل اللغة العربية التي اعتمدت كلغة رسمية لـ فيفا مؤخرا.

فيفا منصة +FIFA كأس العالم
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