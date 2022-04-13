قائمة برشلونة - عودة ديست وديباي لمواجهة فرانكفورت.. وشكوك حول جاهزية بيكيه

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

أعلن برشلونة قائمته لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي والمقرر إقامته غدا الخميس.

وشهدت القائمة غياب ممفيس ديباي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

خط الدفاع: جيرارد بيكيه (غير جاهز بشكل كامل في انتظار التقرير الطبي)- رونالد أراخو - جوردي ألبا - كليمون لينجليه - إريك جارسيا - أوسكار مينجويزا - أليخاندرو بالدي - سيرجينو ديست

خط الوسط: بيدري - جافي - نيكو جونزاليس - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بوتش

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - بيير إيمريك أوباميانج - مارتن برايثويت - أداما تراوري - ممفيس ديباي - لوك دي يونج

وانتهت مباراة الذهاب في ألمانيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلعب الفائز من المواجهة مع الفائز من وست هام يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي في نصف النهائي.

برشلونة فرانكفورت الدوري الأوروبي
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