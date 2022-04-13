قائمة برشلونة - عودة ديست وديباي لمواجهة فرانكفورت.. وشكوك حول جاهزية بيكيه
الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 13:38
كتب : FilGoal
أعلن برشلونة قائمته لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي والمقرر إقامته غدا الخميس.
وشهدت القائمة غياب ممفيس ديباي بسبب الإصابة.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس
خط الدفاع: جيرارد بيكيه (غير جاهز بشكل كامل في انتظار التقرير الطبي)- رونالد أراخو - جوردي ألبا - كليمون لينجليه - إريك جارسيا - أوسكار مينجويزا - أليخاندرو بالدي - سيرجينو ديست
خط الوسط: بيدري - جافي - نيكو جونزاليس - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بوتش
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - بيير إيمريك أوباميانج - مارتن برايثويت - أداما تراوري - ممفيس ديباي - لوك دي يونج
وانتهت مباراة الذهاب في ألمانيا بالتعادل بهدف لكل فريق.
ويلعب الفائز من المواجهة مع الفائز من وست هام يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي في نصف النهائي.