قائمة برشلونة - عودة ديست وديباي لمواجهة فرانكفورت.. وشكوك حول جاهزية بيكيه

باريخو: مدرب بايرن الذي لا أعرفه قلل من احترام فياريال

أوليفر كان: ليفاندوفسكي مستمر في بايرن لموسم على الأقل بالتأكيد

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 إبريل 2022.. مواجهتان ناريتان في دوري الأبطال

توخيل ملحما لمجاملة ريال مدريد: محبط مما حدث.. ولكن هذا الطبيعي عند مواجهتهم في دوري الأبطال

مؤتمر أنشيلوتي بعد التأهل المثير أمام تشيلسي: كلما عانينا.. كلما أصبحت أسعد

مولر: من الصعب جدا تقبل تلك الهزيمة.. ويجب أن نلوم أنفسنا على تسجيل هدف واحد

مودريتش: هذه هزيمة حلوة.. كنا أمواتا ضد تشيلسي

متخصص في إقصاء الأبطال.. أرقام تحققت من تأهل ريال مدريد المثير أمام تشيلسي