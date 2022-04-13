ضياء السيد: 6 أشهر مع كيروش بـ10 سنوات.. وحقيقة اختيار صلاح له ولتشكيل المنتخب

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

ضياء السيد - منتخب مصر

كشف ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر عن عديد الأشياء بخصوص فترته مع الفراعنة ودوره مع كيروش وما يقدمه محمد صلاح.

وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "لم يكن لي دور مع كيروش؟ لا يمكن أن يتواجد أي شخص في جهاز قوي لمنتخب مصر دون أن يكون له دور. كلام غير واقعي وعار من الصحة، من غير المنطقي أن يخرج المدرب المساعد أو أي فرد في الجهاز الفني ليشرح دوره. الناس تهتم فقط بما تراه أمام الكاميرات رغم أن هناك الكثير يعمل دون أن يظهر".

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وأضاف "صلاح هو من طلب تواجدي ضمن جهاز منتخب مصر؟ شيء يشرفني أن يطلبني أفضل لاعب في العالم".

وأجاب عن سؤال تدخل صلاح في التشكيل "شيء عار تماما من الصحة، أعرف محمد صلاح منذ تواجده في الناشئين مرورا بالفريق الأول وهذا لم يحدث مطلقا".

وواصل "صلاح لا يختار من يسدد ضربات الجزاء، المسددون يتم تحديدهم في التدريب قبل المباراة. هو فقط يتحدث معهم ليعرف ترتيب التسديد".

وأوضح "ظلم طارق حامد ومحمد شريف بعدم التواجد مع المنتخب؟ الأمر كان رؤية فنية بحتة ليس أكثر ومرنة يمكن أن تتغير، شريف تواجد في فترة من الفترات وكذلك أفشة. كلهم نجوم كبار والأمر يعتمد على ظروف المباريات وخطة اللعب".

استطرد "صلاح مصر يقدم نفس الأداء مع ليفربول وربما أفضل في بعض الأوقات، يؤدي أقصى ما لديه في الملعب وخارجه مع دوره القيادي".

وعن الحديث بخصوص اعتزال صلاح الدولي "قالي لي أنه تم فهم تصريحاته بشكل خاطئ عن الاعتزال وأنه سيتواجد مع المنتخب في التجمع المقبل".

وعن كيروش "لم أر اي مدرب يعمل باحترافية مثل كارلوس كيروش، نعمل بشكل يومي 8-12 ساعة ولا يترك أي تفصيلة داخل وخارج الملعب. 6 شهور عمل مع كيروش يساووا 10 سنوات من العمل".

وأردف "محمود الخطيب رئيس ناجح وحقق عديد البطولات، أتمنى له التوفيق. لم يصدر أي قرار بمنعي من التواجد في النادي بسبب مساندة زوج ابنتي الذي تواجد في قائمة محمود طاهر وقت الانتخابات فهو أكبر من ذلك".

وشدد "منعي من الظهور الإعلامي بعد تسريب شيكابالا؟ غير صحيح على الإطلاق، لم يكن كيروش وقتها يعرف أي شخص منا وقتها. بعد فترة تم منع الجميع من الحديث في الإعلام إلا وائل جمعة في بعض المواقف".

وأكمل "شيكابالا كان منزعجا مني لبعض الوقت بعد التسريب وهذا حقه ولكن تخطينا الأمر ببساطة بعد ذلك، الأمر لم يتخط حد المزاح من ناحيتي".

وأتم "موسيماني ظلم كهربأ؟ أنا ضد مقولة أن مدرب ظلم لاعب، طالما الملعب موجود فيجب على اللاعب أن يبذل كل ما لديه ليظهر قدراته للجميع، كهربا لاعب لديه قدرات كبيرة أتمنى أن يظهرها".

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