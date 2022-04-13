محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر عن كيفية تخطيه لإحباط عدم الصعود لـ كأس العالم، وبطولته المفضلة للفوز بها مع ليفربول هذا الموسم.

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الجدارية الخاصة بي؟ سعدت جدا عندما رأيتها، إحساس رائع عندما تحس بتقدير الجماهير لك وأنك قدمت شيئا في تاريخ النادي".

وأضاف "الاحتفالان على الجدارية اختيارهما كان جيدا ومتناسقا، أحب نادي ليفربول كثيرا والجماهير دائما تدعمني، وهم أيضا يرون أنني أقدم كل ما أملك من أجلهم. علاقتي بهم رائعة دائما".

وتابع "هناك الكثير من الحديث عن عقدي، أنا في فترة مهمة وكذلك الفريق. لن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي ومستقبلي الآن، نحن أمام الفترة الاهم في الموسم ويجب أن نكون في قمة تركيزنا".

وواصل عن التعامل مع إخفاق المنتخب في الصعود لكأس العالم "الأمر كان محبطا للغاية بعد عدم النجاح، أجلس مع نفسي كثيرا وأفكر كثيرا. أعلم أن الحزن سيستمر ولكنني قررت أن أواصل التركيز مع فريقي لمحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل".

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.

وأضاف "لم أتحدث مع ماني إلا بعد العودة إلى ليفربول، لم نتحدث عن أي تفاصيل بخصوص المباراة وكلا منا يقدر مشاعر الآخر".

واستطرد "خماسي هجومي بدل من ثلاثي؟ تربطنا علاقة جيدة ببعضنا البعض والكل يعمل من أجل الفريق".

وأردف "متفائل بقدرتنا على الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، فزنا ببطولة أولى ونطمح للبطولتين. إذا خسرنا الرابعة لن نحزن وقتها (ضاحكا)".

وأتم "لو سنحقق بطولة واحدة من باقي الموسم سأختار دوري أبطال أوروبا، إنه حلمي منذ الصغر. فزت بها مرة وأريد تكرار ذلك".

وينافس ليفربول نظيره مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 7 مباريات على النهاية، وسيواجه نفس الفريق في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويلعب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء أمام بنفيكا.