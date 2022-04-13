إصابة عبد الله محمد ناشئ الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 10:50

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله محمد - الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن إصابة عبد الله محمد لاعب فريق مواليد 2003 في النادي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وفي تصريحات لموقع الزمالك الرسمي كشف وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في النادي عن نتائج الآشعة التي أجراها اللاعب.

وأظهرت الآشعة إصابة عبد الله محمد بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي بالإضافة إلى قطع جزئي في الغضروف الداخلي.

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وأشار عبد الرحمن إلى أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي بالمنظار.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه الأخيرة أمام فاركو في الجولة الـ 30 من بطولة الجمهورية للناشئين.

الزمالك عبد الله محمد
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