إصابة عبد الله محمد ناشئ الزمالك بقطع في الرباط الصليبي
الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 10:50
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك عن إصابة عبد الله محمد لاعب فريق مواليد 2003 في النادي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وفي تصريحات لموقع الزمالك الرسمي كشف وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في النادي عن نتائج الآشعة التي أجراها اللاعب.
وأظهرت الآشعة إصابة عبد الله محمد بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي بالإضافة إلى قطع جزئي في الغضروف الداخلي.
وأشار عبد الرحمن إلى أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي بالمنظار.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه الأخيرة أمام فاركو في الجولة الـ 30 من بطولة الجمهورية للناشئين.
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد المنصف.. حازم إمام في القائمة تقرير: الرجاء يستعيد خمسة لاعبين قبل مواجهة الأهلي ضياء السيد: 6 أشهر مع كيروش بـ10 سنوات.. وحقيقة اختيار صلاح له ولتشكيل المنتخب استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات فتح الله.. أبو تريكة وشيكابالا رامي صبرى: نشعر بالحزن بعد عدم الفوز على الزمالك.. وألميدا أخبرنا بأفكار فيريرا تامر النحاس يكشف تفاصيل عقد إيهاب جلال مع منتخب مصر.. ويؤكد: الشرط الجزائي لا يعني التمسك بك كرة سلة - الزمالك يكتسح كيب تاون تايجرز 101-76 في بطولة إفريقيا إيهاب جلال: أشعر بالفخر لتدريب منتخب مصر.. وقرار قبل نهاية مهمتي مع بيراميدز