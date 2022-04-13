رامي صبرى: نشعر بالحزن بعد عدم الفوز على الزمالك.. وألميدا أخبرنا بأفكار فيريرا

شدد رامي صبري مدافع نادي فاركو على أن فريقه يشعر بالحزن بعد عدم الفوز على الزمالك، مشيرا إلى أن مدرب الفريق نون ألميدا أخبرهم بكل ما سيفعله فيريرا المدير الفني للزمالك قبل المباراة.

وتعادل فاركو مع الزمالك دون أهداف ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري.

وقال رامي صبري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "نشعر بالحزن للتعادل أمام الزمالك، جئنا المباراة من أجل الفوز. حققنا الانتصار في مباراة كأس الرابطة وكنا نرغب في تكرار ذلك".

وأضاف "لا يوجد شيء فعله فيريرا لم يخبرنا به المدرب نونو ألميدا سواء في التدريب أو المحاضرة قبل المباراة. كل الأفكار الخططية وطريقة لعب الكرات الثابتة ولم ينقصنا إلا الفوز".

ومن جانبه قال عبد الله بكري: "تعاهدنا قبل المباراة على الظهور بشكل جيد، النادي الكبير يظهر بشكل جيد أمام الأندية الكبيرة".

وواصل "حتى ولو لم نحقق الفوز فالحصول على نقطة من الزمالك أمر جيد".

وأتم "نرغب في الاقتراب من المربع الذهبي قبل نهاية الدور الأول ثم نبحث عن إنهاء الدوري ضمن الأربعة الكبار".

ويتواجد فاركو في المركز الثامن للدوري المصري برصيد 18 نقطة.