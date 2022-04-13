توخيل ملحما لمجاملة ريال مدريد: محبط مما حدث.. ولكن هذا الطبيعي عند مواجهتهم في دوري الأبطال

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 01:17

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

ألمح توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لمجاملة ريال مدريد تحكيميا في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إلغاء هدف سجله ماركوس ألونسو.

وهُزم ريال مدريد من تشيلسي بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ولكن الفريق الملكي تأهل لنصف النهائي بفضل الفوز في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لأربعة.

وتحدث توخيل عقب المباراة قائلا: "هذه النوعية من الهزائم يمكن تقبلها لأننا لم نترك شيئا لم نقدمه لنندم عليه".

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وواصل "لعبنا بالطريقة التي أردناها وأظهرنا إمكانياتنا وشخصيتنا واستحققنا التأهل ولكنه لم يقدر لنا، لم يكن الحظ حليفنا وأشكر كل اللاعبين".

وواصل "لسوء الحظ أهدافهم جاءت من أخطاء فردية لنا أثناء بناء اللعب وارتكبنا العديد من الأخطاء خلال مباراتي الذهاب والإياب".

وعن إلغاء هدف ماركوس ألونسو قال توخيل: "أنا مستاء لأن الحكم لم يراجع اللقطة، ولكن هذا ما يحدث حينما تواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا".

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