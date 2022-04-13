كرة سلة - الزمالك يكتسح كيب تاون تايجرز 101-76 في بطولة إفريقيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 01:12

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

انتصر الزمالك في ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا "BAL" على كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي بنتيجة 101-76.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بترو أتليتكو الأنجولي بفارق النقاط، قبل المواجهة المقبلة بينهما.

وأنهى الزمالك الربع الأول بنتيحة 25-21، وفي الربع الثاني قلب الضيوف النتيجة لصالحهم بنتيجة 40-36.

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وعاد الزمالك في الربع الثالث وأنهاه متقدما بنتيجة 67-56.

وفي الربع الرابع والأخير فرض الزمالك سيطرته وفاز بنتيجة 101-76.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.

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وتضم المجموعة كل من: الزمالك – بترو لواندا الأنجولي – فاب الكاميروني – كوبرا سبورت الجنوب سوداني – إسبوار فوكاش الكونغولي – كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وإليكم مباريات الزمالك المقبلة:

الجمعة 15 أبريل (الزمالك × بيترو لواندا) الساعة 10 مساء

السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 10 مساء

الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 10 مساء

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