كرة سلة - الزمالك يكتسح كيب تاون تايجرز 101-76 في بطولة إفريقيا
الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 01:12
كتب : FilGoal
انتصر الزمالك في ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا "BAL" على كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي بنتيجة 101-76.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بترو أتليتكو الأنجولي بفارق النقاط، قبل المواجهة المقبلة بينهما.
وأنهى الزمالك الربع الأول بنتيحة 25-21، وفي الربع الثاني قلب الضيوف النتيجة لصالحهم بنتيجة 40-36.
وعاد الزمالك في الربع الثالث وأنهاه متقدما بنتيجة 67-56.
وفي الربع الرابع والأخير فرض الزمالك سيطرته وفاز بنتيجة 101-76.
ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.
وتضم المجموعة كل من: الزمالك – بترو لواندا الأنجولي – فاب الكاميروني – كوبرا سبورت الجنوب سوداني – إسبوار فوكاش الكونغولي – كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.
وإليكم مباريات الزمالك المقبلة:
الجمعة 15 أبريل (الزمالك × بيترو لواندا) الساعة 10 مساء
السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 10 مساء
الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 10 مساء