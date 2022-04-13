مؤتمر أنشيلوتي بعد التأهل المثير أمام تشيلسي: كلما عانينا.. كلما أصبحت أسعد

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 01:01

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بعد التأهل أمام تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي بعدما تفوق على تشيلسي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب التأهل: "لا أستطيع أن أصف ما أشعر به الآن، حماس الجماهير أعطانا الدافع، سحر بيرنابيو صنع ذلك".

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وأضاف "طبيعي للغاية المعاناة والضغط التي عيشناها في تلك المباراة، لدى خبرة كافية لمعرفة ذلك".

وتابع "كلما عانينا كلما أصبحت أسعد".

وواصل "لكننا لم نستحق أن نتلقى هدفين في البداية".

وطمأن أنشيلوتي الجميع على حالة بنزيمة بعدما ظهر يعاني في الدقائق الأخيرة من المباراة "ليس لديه شيء، بنزيمة ليس مصابا".

وأتم المدرب الإيطالي تصريحاته مشيدا بمستوى اللاعبين في المباراة، قائلا "بنزيمة وفينيسيوس قدما أداء استثنائي وكارفخال أيضا.. وسنفتقد ميليتاو".

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