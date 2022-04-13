اتحاد الكرة يشكر بيراميدز لتركه إيهاب جلال لتدريب المنتخب

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 00:55

كتب : FilGoal

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الشكر لمجلس إدارة نادي بيراميدز، وممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي بعد موافقتهم الفورية على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم الحصول على خدمات إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز قبل نهاية عقده مع ناديه، ليتولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه تكليف إيهاب جلال بمنصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بجانب توجيه الشكر للبرتغالي نيلو فينجادا من منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

وأوضح اتحاد الكرة أنه يتوجه بخالص الشكر لمسؤولي بيراميدز بعد وقوفهم بجانب الكرة المصرية وموافقتهم على رحيل المدير الفني وعدم التأخر في تلبية طلب منتخب مصر، وتقديم مصلحة المنتخب الوطني على مصلحة نادي بيراميدز في ظل صعوبة التوقيت الحالي، وارتباط الفريق بمباريات هامة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، وكذلك المنافسة على لقب الدوري المصري وكأس مصر.

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وأشار إلى أنه بمجرد التواصل مع مسؤولي بيراميدز للحصول على خدمات إيهاب جلال لم يتأخر النادي ووافق على الفور على الرغم من سريان عقد جلال مع بيراميدز، وذلك تقديرا للظرف الحالي، ودعما للكرة المصرية في المرحلة المقبلة الهامة،

وأثنى الاتحاد المصري على الدعم الذي يلقاه من جانب نادي بيراميدز باستضافة المباريات والبطولات التي ينظمها الاتحاد، وكذلك استضافة تدريبات المنتخب الوطني الأول، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها مسؤولو بيراميدز لتطوير ناديهم والوصول لمستوى كبير سمح لهم بتمثيل الكرة المصرية على أفضل وجه في المنافسات الأفريقية، وأصبح منافسا رئيسيا في البطولات المحلية، ليضيف زخما وقوة للكرة المصرية، ويصبح أحد أهم مصادر تغذية المنتخبات الوطنية بالنجوم، متمنين لهم دوام التوفيق في تجربتهم الاستثمارية لما فيه صالح الكرة المصرية.

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