مولر: من الصعب جدا تقبل تلك الهزيمة.. ويجب أن نلوم أنفسنا على تسجيل هدف واحد

شدد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ على شعوره بالمرارة الشديدة وعدم تقبل الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام فياريال.

وأقصي بايرن ميونيخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع فياريال بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز آرينا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فياريال بهدف دون مقاب على ملعب لا سيراميكا.

وقال مولر في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "لا أعرف ما يجب علي قوله أكثر، تقبل تلك الهزيمة صعب جدا".

وتابع "نشعر بالمرارة لأن شباكنا اهتزت في النهاية على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمناه، لعبنا مباراة جيدة وعلينا أن نلوم أنفسنا على تسجيل هدف واحد فقط".

وأضاف "ضغطنا بقوة منذ البداية، وإذا أخذنا تلك المباراة بدون وضع مباراة الذهاب في الحسبان مقتنع بأنه كان يجب أن نتأهل، من الصعب قبول الهزيمة ولا أعرف ما يجب أن أقول".

وينتظر فياريال المتأهل من مباراة ليفربول وبنفيكا ليواجهه في مباراة نصف النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب دا لوز.