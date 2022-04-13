مودريتش: هذه هزيمة حلوة.. كنا أمواتا ضد تشيلسي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش مع ريال مدريد أمام شاختار

وصف لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الهزيمة ضد تشيلسي بالحلوة لأنها رغم حدوثها فإن فريقه تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وهُزم ريال مدريد من تشيلسي بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ولكن الفريق الملكي تأهل لنصف النهائي بفضل الفوز في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لأربعة.

وتحدث مودريتش عقب المباراة قائلا: "شيء لا يصدق ولا أجد الكلمات لوصف المباراة لقد كنا أمواتا حتى تسجيل الهدف الأول لصالحنا"".

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وواصل "لقد حالفهم الحظ في أحد أهدافهم، لا يمكن القول إننا لعبنا مباراة سيئة ولكنهم اغتنموا الفرص المتاحة وسجلوا الأهداف".

وشدد اللاعب الكرواتي "ولكننا لم نستسلم وكافحنا للوصول لأبعد حد وأظهرنا أن لدينا طابع خاص هنا في ريال مدريد والجمهور حفزنا كثيرا حينما كنا أمواتا في المباراة وأعطونا الشجاعة للعودة".

وأكمل "أعتقد أن التبديلات التي قام بها المدرب كارلو أنشيلوتي أجدت نفعا وكما قلت الخبرة تلعب دورا في مثل تلك المنافسات".

وأتم مودريتش حديثه قائلا: "وتشيلسي من أصعب الفرق التي يمكن مواجهتها لأنه قوي بدنيا ولكننا أظهرنا من هو ريال مدريد هذه هزيمة حلوة".

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