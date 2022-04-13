متخصص في إقصاء الأبطال.. أرقام تحققت من تأهل ريال مدريد المثير أمام تشيلسي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

ريال مدريد - تشيلسي

أحبط ريال مدريد عودة تشيلسي ونجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام الفريق الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين.

وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي بعدما تفوق على تشيلسي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحملت المباراة التي استمرت إثارتها حتى الدقائق الأخيرة بعض الأرقام والإحصائيات.

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ورغم الإقصاء، قدم الفريق الإنجليزي مباراة كبيرة تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل وتقدم في النتيجة بثلاثية على ريال مدريد.

قبل أن ينجح أبناء كارلو أنشيلوتي في العودة وتسجيل هدف قاد المباراة للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي جاء دور نجم ريال مدريد وصاحب اللقطات الأبرز كريم بنزيمة لتسجيل هدف العبور لنصف النهائي.

لتتحقق مقولة "لا تعبث مع الملوك" التي رفعها جمهور ريال مدريد في المدرجات قبل المباراة

أبرز الأرقام

يعد تشيلسي تاسع حامل للقب دوري أبطال أوروبا يقصيه ريال مدريد بعد: ميلان 1964 - إنتر 1968 - بورتو 1987- آيندهوفن 1989 - بوروسيا دورتموند 1998- مانشستر يونايتد 2000 - بايرن ميونح 2002 و 2014.

وتعتبر هذه المباراة الأولى لـ فريق تشيلسي على أرضية ملعب سنتياجو بيرنابيو، وقد تواجه الفريقين الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب فالديبيباس.

وصل ريال مدريد إلى دور نصف نهائي دوري أبطال للمرة العاشرة في آخر 12 نسخة وللمرة الـ 31 عبر تاريخه.

أرقام خاصة باللاعبين

بات كريم بنزيمة ثالث لاعب في ريال مدريد يسجل 12 هدفا في موسم واحد في دوري الأبطال بعد بوشكاش ورونالدو.

بهدفه اليوم، يسجل المدافع الألماني رودريجو لاعب تشيلسي 9 أهداف خلال 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا بينما خلال 67 مباراة في الدوري سجل 3 أهداف فقط.

أرقام خاصة بالمدربين

لعب توخيل على بيرنابيو 3 مرات تعادل مرتين وخسر في مرة وحيدة.

أما أنشيلوتي فقد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 8 مرات ليتساوى مع جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا.

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