ناجلسمان: مباراة الذهاب كانت مفتاح الهزيمة.. وكان على مولر أن يسجل

شدد يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ على أن مباراة الذهاب كانت مفتاح هزيمة فريقه أمام فياريال.

وأقصي بايرن ميونيخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع فياريال بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز آرينا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فياريال بهدف دون مقاب على ملعب لا سيراميكا.

وقال ناجلسمان في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "مباراة الذهاب كانت المفتاح لم نكن جيدين كفاية هناك، اليوم كان أحد أفضل مبارياتنا في الأسابيع الأخيرة، كان لدينا كثافة كبيرة منذ البداية ومن الصعب أن تصنع الفرص أمام دفاعات عميقة مثل ما حدث اليوم".

وشهدت الدقيقة الـ 70 إهدار توماس مولر لضربة رأسية بغرابة وحيدا أمام مرى فياريال

وتابع "مولر كان عليه أن يسجل الفرصة التي أتيحت له لأنك لا تحصل على الكثير منها".

وتحدث ناجلسمان عن الهدف الذي سكن شباك فريقه قائلا: "اندفعنا للأمام وتركنا المساحات خلفنا، هو حتى لم يسدد الكرة بشكل جيد كان ذلك مريرا جدا".

وينتظر فياريال المتأهل من مباراة ليفربول وبنفيكا ليواجهه في مباراة نصف النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب دا لوز.