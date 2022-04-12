مران الأهلي - تدريب استشفائي لـ "أفشة" وعودة هاني استعدادا لـ الرجاء

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 23:44

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استئناف الأهلي مرانه استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وعاد محمد هاني للتدريبات الجماعية وتدرب محمد مجدي "أفشة" في الجيمانزيوم.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي we السلام.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعدما منح الجهاز الفني راحة لمدة 24 ساعة أمس للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة.

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واكتفى محمد مجدي "أفشة" بأداء تدريبات استشفاء بدني في "الجيمانزيوم".

وأوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن أفشة أدى تدريبات استشفاء في إطار الحرص علي منحه قدرا أكبر من الراحة والتخلص من الإجهاد لتجهيزه بشكل مناسب للمباريات.

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وانتظم محمد هاني في المران الجماعي بعدما أنهى محمد هاني برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وبدأ المشاركة في جانب من المران، في إطار تجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين خلال الاجتماع عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، في إطار تجهيز الجميع لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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