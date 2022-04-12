لا تعبث مع الملوك.. ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويتأهل بسيناريو مجنون لنصف نهائي الأبطال

أحبط ريال مدريد عودة تشيلسي ونجح في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام الفريق الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين.

وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي بعدما تفوق على تشيلسي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقدم الفريق الإنجليزي مباراة كبيرة تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل وتقدم في النتيجة بثلاثية على ريال مدريد.

قبل أن ينجح أبناء كارلو أنشيلوتي في العودة وتسجيل هدف قاد المباراة للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي جاء دور نجم ريال مدريد وصاحب اللقطات الأبرز كريم بنزيمة لتسجيل هدف العبور لنصف النهائي.

لتتحقق مقولة "لا تعبث مع الملوك" التي رفعها جمهور ريال مدريد في المدرجات قبل المباراة.

ويلتقي ريال مدريد في نصف النهائي مع الفائز من أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي. بينما يودع تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا البطولة من ربع النهائي.

وصف المباراة

بدأ تشيلسي المباراة مسيطرا على اللعب في محاولة لإحراز هدف التقدم بشكل مبكر، ولكن لم تظهر خطورة الفريق الإنجليزي على مرمى تيبو كورتوا.

لكن الخطورة الأولى ظهرت من ريال مدريد في الدقيقة 10 بعدما مر فينيسيوس من رييس جيمس بشكل رائع ليرتكب ضده مدافع البلوز مخالفة من أمام خط منطقة الجزاء ويحصل على بطاقة صفراء.

ولم ينتظر تشيلسي كثيرا ورد على ريال مدريد بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق ماسون ماونت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتذهب الكرة على يسار كورتوا وتسكن الشباك.

وسدد بنزيمة كرة قوية اصطدمت في تياجو سيلفا ومرت خارج الملعب إلى ركنية في فرصة خطيرة للريال.

ورد أنطونيو روديجير بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار قائم كورتوا في فرصة كادت تسفر عن الهدف الثاني لتشيلسي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدأ تشيلسي بضغط قوي للغاية وسيطرة على الكرة، ونجح الضيوف في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة ركنية نفذها ماونت ووصلت إلى روديجير الذي وضعها بضربة رأسية في شباك كورتوا.

لتصبح النتيجة الإجمالية بعدها التعادل بين الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين.

وعاد ريال مدريد وحاول تسجيل هدف تقليص الفارق وسدد فيدي فالفيردي كرة قوية للغاية مرت أعلى عارضة إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

واستمر تفوق تشيلسي في الملعب وانطلق كانتي بهجمة مرتدة ومرر الكرة إلى ماركوس ألونسو الذي استلم الكرة وسددها بالقدم اليمنى لتسكن شباك كورتوا ويسجل تشيلسي الهدف الثالث في الدقيقة 63.

لكن الحكم عاد للفيديو لمراجعة اللعبة وقرر إلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد على ماركوس ألونسو.

ومجددا حاول ريال مدريد التسجيل في شباك تشيلسي وبضربة رأسية قوية من بنزيمة اصطدمت الكرة في العارضة التي أنقذت ميندي من هدف مؤكد.

ودفع كارلو أنشيلوتي بلاعب الوسط كامافينجا بدلا من توني كروس.

إلا أن تفوق البلوز لم ينتهي ونجح تشيلسي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75 عن طريق تيمو فيرنر.

واستلم فيرنر الكرة داخل منطقة الجزاء من ناحية اليسار ليراوغ كاسيميرو ودافيد ألابا بشكل رائع ويسدد كرة اصطدمت في الحارس كورتوا وذهبت إلى الشباك البيضاء.

وعقب الهدف دفع أنشيلوتي بالثنائي مارسيلو ورودريجو بدلا من فيرلاند ميندي وكاسيميرو في الدقيقة 78.

وأنقذ تيبو كورتوا ريال مدريد من تلقي الهدف الرابع بعدما تصدى لضربة رأسية من كاي هافرتز بعد ركلة ركنية لتشيلسي.

تبديلات ناجحة

وأتت تبديلات أنشيلوتي ثمارها ونجح البديل رودريجو من تسجيل هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 80 من أول لمسة له بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في شباك ميندي، بعد تمريرة طويلة أكثر من رائعة من لوكا مودريتش.

وأجرى توماس توخيل التبديل الأول بنزول كريستيان بوليسيتش بدلا من تيمو فيرنر.

وتلقى ريال مدريد ضربة قوية بخروج المدافع ناتشو وشارك بدلا منه لوكاس فاسكيز في الدقيقة 87، ليعود كارفاخال إلى قلب الدفاع بجوار ألابا.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، وتذهب المواجهة للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي جاء الدور على كريم بنزيمة ليسجل هدف ريال مدريد الثاني والذي يؤهل الملكي في الدقيقة 96 بضربة رأسية على يمين ميندي، بعد عرضية رائعة من فينيسيوس.

وشارك حكيم زياش بدلا من كانتي في الدقيقة 99 لتنشيط هجوم تشيلسي في الوقت المتبقي من المباراة.

ومع بداية الشوط الإضافي الثاني دخل الثنائي ساؤول نيجويز وجورجينيو بدلا من روبن لوفتيس تشيك وماتيو كوفاسيتش.

وتألق كورتوا وأنقذ تسديدة قوية من حكيم زياش في الدقيقة 114.

وغادر فينيسيوس جونيور الملعب وشارك بدلا منه داني سيبايوس.

واستمر تشيلسي في محاولاته لإحراز هدف جديد يقوده للتأهل، لكن ريال مدريد نجح في إنهاء المباراة دون تلقي أهدافا جديدة وحصد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.