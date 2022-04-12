زلزال في أليانز آرينا.. غواصات فياريال تحطم بايرن ميونيخ وتمر إلى نصف نهائي تاريخي

حقق فياريال مفاجئة كبيرة بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد التعادل مع بايرن ميونيخ بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في مباراة الإياب.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز فياريال بهدف دون مقابل على ملعب لا سيراميكا.

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن ميونيخ، بينما سجل صامويل شاكويزي هدف فياريال.

التشكيل

بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة.. ليفاندوفسكي يقود ثلاثي الهجوم📋 وفياريال بنفس تشكيل لقاء الذهاب.. مورينو وجروينفيلد يقودان الهجوم📋#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/sx2PV7NCxo — FilGoal (@FilGoal) April 12, 2022

أحداث المباراة

بدأ فياريال المباراة متماسكا على الرغم من محاولات بايرن ميونيخ للتسجيل ولكن بدون فرص حقيقية.

وشكل بايرن ميونيخ الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الـ 30 برأسية من توماس مولر أمسك بها رولي بثبات.

وفي الدقيقة الـ 41 كاد دانجوما أن يسجل هدفا قاتلا لفياريال بعدما انفرد بالمرمى ولكنه سدد الكرة بجانب المرمى.

ومرة أخرى كاد جيرارد مورينو أن يسجل لفياريال في الدقيقة الـ 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها جاءت في الشبكة الخارجية.

وفي الشوط الثاني شكل بايرن ميونيخ خطورة بهجمات متتالية على المرمى كان أخطرها تسديدة من أوباميكانو في الدقيقة الـ 50 من داخل منطقة الجزاء ولكنها جاءت فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ 55 تقدم بايرن ميونيخ أخيرا بالهدف الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بعد خطأ في التمرير من داني باريخو ليستغل لاعبو بايرن ميونيخ الكرة لتصل إلى ليفاندوفسكي الذي سدد في الشباك.

وكاد توماس مولر أن ينهي المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 70 بعدما أتيحت له فرصة لرأسية أمام المرمى وحيدا ولكنه أهدرها بغرابة بجانب القائم.

وكاد دانجوما أن يتعادل لفياريال في الدقيقة الـ 81 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة مرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة الـ 87 سجل فياريال هدفا قاتلا بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة رائعة من جيرارد مورينو أمام المرمى لشاكويزي الذي أنهى الكرة في الشباك بشكل رائع.

وحاول لاعبو بايرن ميونيخ إدارك التعادل في الدقائق التي الأخيرة ولكن بدون تشكيل خطورة أمام دفاع فياريال الحديدي.

بذلك الفوز وصل فياريال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وكانت المرة الأولى في عام 2006 والتي واجه خلالها أرسنال الذي تمكن من الوصول إلى النهائي.

ووصل أوناي إيمري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.