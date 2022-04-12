كرة سلة - المباراة الأولى لنهائي الدوري.. سيدات سبورتنج يتفوقن على الأهلي 81-72
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 22:57
كتب : FilGoal
حسمت سيدات سبورتنج اللقاء الأول من سلسلة best of 5 في نهائي دوري السلة على حساب سيدات الأهلي بنتيجة 81-72، والتي أقيمت على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
وتقام مباريات نهائي دوري السلة للسيدات من سلسلة Best of 5، أي أن الفائز بـ 3 مباريات سيحصد اللقب.
وتقام المباراة الثانية يوم الخميس المقبل.
وسيطرت سيدات سبورتنج على أحداث اللقاء، فأنهين الربع الأول بنتيجة 18-17، والربع الثاني بنتيجة 37-35.
في الربع الثالث زاد الفارق ليصبح 61-51 لسبورتنج.
وفي الربع الرابع واصلت سيدات سبورتنج السيطرة وفزن بنتيجة 81-72.
واختتمت منافسات 3 بطولات من الموسم الحالي وهما السوبر المصري ودوري المرتبط وكأس مصر
وحصد سبورتنج لقب السوبر المصري بالإضافة للكأس بينما الأهلي فاز بدوري المرتبط.
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