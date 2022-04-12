انتهت كرة سلة - الزمالك (101)-(76) كيب تاون تايجرز.. نهاية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وكيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي في بطولة إفريقيا "BAL" لكرة السلة.

وكان الزمالك قد بدأ مشواره بالفوز على كوبرا سبورت الجنوب سوداني في اللقاء الأول.

ويدخل الزمالك البطولة بصفته بطل الدوري المصري وهو حامل لقب النسخة السابقة.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.

وتذاع المباراة على قناتي أون تايم سبورتس والزمالك.

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نهاية اللقاء: 101-77 للزمالك

ق 5: تقدم الزمالك 81-65

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الزمالك 57-56

ق 5: الزمالك يتقدم في النتيجة 54-51

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: 40-36 لكيب تاون

ق 3: 35-29 لكيب تاون

ق 6: الزمالك 29-29 كيب تاون

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: 25-21 للزمالك

ق 2: 22-16 للزمالك

ق 4: الزمالك 14-8 كيب تاون تايجرز

ق 6: الزمالك متقدم 7-5

بداية اللقاء