سبيناتزولا: بكيت لأنني رأيت كل شيء بطريقة سوداء

تحدث ليوناردو سبيناتزولا لاعب روما ومنتخب إيطاليا عن اللحظات الصعبة التي قضاها مع الإصابة والتي غاب على إثرها طيلة الموسم الجاري.

ليوناردو سبينازولا النادي : روما روما

وتعرض الظهير الأيسر الأيطالي للإصابة بقطع في وتر أكيليس في مباراة بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020 والذي توج به منتخب بلاده.

وقال سبيناتزولا في تصريحات نقلتها وكالة "أنسا" الإيطالية: "مررت بلحظات قلت فيها أنني لن أعود سريعا كما سبق، ولن أفعل أشياءً كما سبق، لأنني رأيت كل شيء بطريقة سوداء".

وأضاف "زوجتي في الأشهر الماضية كانت رائعة، بكيت 3-4 مرات خاصة عندما لم أستطع فعل أي شيء، الأمر يشبه محاولة تحطيم حائط لا يريد السقوط".

وأكمل "آمل أن ينهي روما الموسم بشكل جيد ويفوز بكل المباريات المتبقية".

وأتم "الهدف هو الوصول لأفضل مركز ممكن في الدوري، وآمل أن نتخطى عقبة بودوجليمت في دوري المؤتمر الأوروبي، ومن ثم نحاول الوصول للنهائي".

لاعب أتالانتا ويوفنتوس السابق لم يخض أي مباراة رسمية الموسم الجاري وتواجد لأول مرة على مقاعد البدلاء في مواجهة ساليرنتيانا.

وتواجد الظهير الأيطالي في التشكيل المثالي لبطولة 2020 التي حقق الأتزوري لقبها.