قبل ملاقاة مازيمبي.. بيراميدز يواجه سبورتنج وديا بقيادة إيهاب جلال

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 22:18

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز ضد الصفاقسي

يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية غدا الأربعاء، في إطار استعداداته لمواجهتي مازيمبي الكونغولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلتقي بيراميدز وديا مع نظيره سبورتنج السكندري في التاسعة والنصف مساء الأربعاء على إستاد الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مازيمبي في إطار ربع نهائي الكونفدرالية على أن تقام المواجهة الأولى يوم ١٧ أبريل الجاري بالقاهرة، والإياب في الكونغو يوم ٢٤ من نفس الشهر.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - ماذا يدور في ذهن بيراميدز بعد رحيل إيهاب جلال خبر في الجول - إيهاب جلال يقود بيراميدز أمام مازيمبي إبراهيم عادل: بيراميدز كان الأفضل في كل شيء أمام المحلة بيراميدز لـ في الجول: لم يتواصل أحد معنا بخصوص إيهاب جلال.. وموقف المدرب

ولن يرحل إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز بشكل مباشر لتولي مهمة تدريب منتخب مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع المدرب إيهاب جلال ليقود منتخب مصر خلفقا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال سيستمر مع بيراميدز خلال مواجهتي مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وسيبدأ إيهاب جلال مهمته مع منتخب مصر بعد ذلك.

الكونفدرالية بيراميدز سبورتينج
نرشح لكم
‎مصدر مقرب من إيهاب جلال يكشف لـ في الجول مدة تعاقده مع المنتخب.. وبنود العقد كرة سلة - المباراة الأولى لنهائي الدوري.. سيدات سبورتنج يتفوقن على الأهلي 81-72 كرة سلة - الزمالك (25)-(21) كيب تاون تايجرز.. نهاية الربع الأول انتهت في الدوري – الزمالك (0) - (0) فاركو.. التعادل السلبي يحكم اللقاء تشكيل فاركو - شكري نجيب وأحمد شريف يقودان الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك – سيد عبد الله وعمر السعيد وإسلام جابر أساسيون ضد فاركو حلمي مشهور لـ في الجول: شوقي والحضري مستمران في جهاز منتخب مصر مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023
أخر الأخبار
زلزال في أليانز آرينا.. غواصات فياريال تحطم بايرن ميونيخ وتمر إلى نصف نهائي تاريخي 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
‎مصدر مقرب من إيهاب جلال يكشف لـ في الجول مدة تعاقده مع المنتخب.. وبنود العقد 34 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - المباراة الأولى لنهائي الدوري.. سيدات سبورتنج يتفوقن على الأهلي 81-72 37 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - الزمالك (25)-(21) كيب تاون تايجرز.. نهاية الربع الأول 49 دقيقة | رياضات أخرى
سبيناتزولا: بكيت لأنني رأيت كل شيء بطريقة سوداء ساعة | الدوري الإيطالي
قبل ملاقاة مازيمبي.. بيراميدز يواجه سبورتنج وديا بقيادة إيهاب جلال ساعة | مصر
سكاي إيطاليا: إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان 10 أيام ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر جوارديولا: إيدرسون مجنون.. وأتليتكو سيلعب في أرضه بطريقة مختلفة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي 4 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي