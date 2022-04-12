قبل ملاقاة مازيمبي.. بيراميدز يواجه سبورتنج وديا بقيادة إيهاب جلال

يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية غدا الأربعاء، في إطار استعداداته لمواجهتي مازيمبي الكونغولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلتقي بيراميدز وديا مع نظيره سبورتنج السكندري في التاسعة والنصف مساء الأربعاء على إستاد الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة مازيمبي في إطار ربع نهائي الكونفدرالية على أن تقام المواجهة الأولى يوم ١٧ أبريل الجاري بالقاهرة، والإياب في الكونغو يوم ٢٤ من نفس الشهر.

ولن يرحل إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز بشكل مباشر لتولي مهمة تدريب منتخب مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع المدرب إيهاب جلال ليقود منتخب مصر خلفقا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال سيستمر مع بيراميدز خلال مواجهتي مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وسيبدأ إيهاب جلال مهمته مع منتخب مصر بعد ذلك.