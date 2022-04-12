سكاي إيطاليا: إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان 10 أيام

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

تتواصل معاناة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي ومنتخب السويد مع مشاكل الركبة وسغيب بسببها لـ 10 أيام.

وغاب إبراهيموفيتش الموسم الجاري في 16 مباراة بسبب الإصابة أو مشاكل بدنية.

ولم يسافر السويدي مع الفريق لمواجهة تورينو بالدوري الإيطالي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

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وبحسب شبكة سكاي إيطاليا فأن غياب اللاعب البالغ 40 عاما جاء بسبب شعوره بألم في الركبة في ظل التحميل عليها.

ويحتاج إبرا للعلاج وعلى إثره سيغيب لـ 10 أيام ما يعني غيابه عن 3 مباريات للفريق ضد جنوى ولاتسيو في الدوري وأمام إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

إبرا خاض الموسم الجاري 19 مباراة بمعدل دقائق 937، سجل 8 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة بفارق نقطيتن عن إنتر ونابولي.

وكانت مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان الدوري الإيطالي
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