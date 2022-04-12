مؤتمر جوارديولا: إيدرسون مجنون.. وأتليتكو سيلعب في أرضه بطريقة مختلفة

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن أتليتكو مدريد سيلعب بطريقة مختلفة في أرضه، عكس الأداء الذي شهدته مباراة الإياب بين الفريقين.

ويستضيف أتليتكو مدريد منافسه مانشستر سيتي غدا الأربعاء، في ملعب واندا ميتروبوليتانو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة الفريق الإسباني ذهابا بهدف دون رد.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، قائلا: "ستكون مباراة مختلفة، لن تكون مثل الأسبوع الماضي إنهم في وسط جماهيرهم، وأتليتكو يمتلك لحظات مثيرة في أدوار إقصاء المغلوب في ملعبه السابق فيسينتي كالديرون، والآن في واندا سيخلقون المشاكل ويدافعون ويتصدون، سيظهرون في النصف الآخر من الملعب أكثر".

وأضاف "سنسافر بنية الفوز، نحاول أن نحسم اللقاء منذ البداية وبالطبع سيكون هناك لحظات عدوانية بين الفريقين".

وتابع "نحن في فترة حرجة للغاية، نقترب من نهاية الموسم ونحن قريبون من نصف النهائي ولدينا مباريات كثيرة لكننا لسنا متعبيين".

وتطرق جوارديولا للحديث عن لاعبي الفريق، وقال عن دي بروين: "يستحق كل الثناء الذي يحصل عليه، إنه يتقن إيجاد المساحات بين الخطوط، وضد أتليتكو مدريد سيكون من الصعب إيجاد مساحات وسنعتمد على دي بروين في ذلك".

وعلق على خطأ إيدرسون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث قال "هذا الرجل مجنون، أحيانًا أعتقد أنه لا يشعر بشيء، عند استقبال الهدف يظهر الهدوء وكذلك عندما يتصدى، لا يهم ما حدث يوم الأحد (أمام ليفربول) أنه لا يشعر بالضغط".

وأتم تصريحاته متحدثا عن قرار فيرناندينو بالرحيل عن سيتي في نهاية الموسم "لم أكن أعرف ذلك، ربما يريد أن يستجيب لرغبة عائلته لكن بالطبع سنتحدث في نهاية الموسم وسنرى كيف ستكون الأمور".