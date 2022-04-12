مؤتمر مدرب بنفيكا: نعمل على عدم ارتكاب نفس الأخطاء أمام ليفربول

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

نيسلون فيرسيمو - مدرب بنفيكا

شدد نيسلون فيرسيمو المدير الفني لـ بنفيكا البرتغالي على ثقته في لاعبي فريقه قبل لقاء ليفربول الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل النسر البرتغالي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفليد في إياب ربع النهائي بعد خسر ذهابا بنتيجة 3-1.

وقال فيرسيمو في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة إلى رافا، نحن نعلم أهميته للفريق، يمتلك خصائص مختلفة وعلينا التعامل مع غيابه، لكن لدينا حلولا والتي ستعطي نتيجة إيجابية، نتأسف على غيابه لكن لدينا ثقة كاملة في باقي التشكيل".

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وأضاف "علينا أن نقلق عندما نستقبل أهدافا، نعلم كيف سكنت الأهداف شباكنا ونعمل على عدم ارتكاب نفس الأخطاء، هذا ما نعمل عليه".

وواصل "نعرف أن تمركز اللاعبين يجب أن يكون في وضع محدد، لكن علينا أيضا إعطاء الحرية للاعب من أجل أن يقرر، عندما ننظر لمباراة ليفربول الماضية، نشعر أننا نمتلك الجودة في الثلث الأخيرة، لن انتقد اللاعبين".

وأجاب عن إمكانية رحيل داروين نونيز: "إنه قانون سوق الانتقالات، بعض اللاعبين البارزين مثل داروين وأفضل اللاعبين، والفكرة هل سنُبقي عليهم جميعا، لكن لدينا سوق انتقالات تنافسي، في نهاية الموسم إذ تقرر رحيله سيكون علينا قبول الأمر".

الأوروجوياني سجل 21 هدفا الموسم الجاري في جميع المسابقات خلال 36 مباراة وصنع 3 أهداف.

وأردف "بالنظر إلى ليفربول علينا التحكم في كل شيء، نظرا للجودة التي يمتلكونها والقدرات الفردية، نفكر في عدم استقبال أهداف وضرورة أن نسجل، قد نخوض مباراة مفتوحة ومن ثم تنتج مساحات من أجل أن يستمتعوا، نعلم أنهم سيريدون حل الأمر في الدقائق الأولى، علينا التأكد من التوازن والاستمرارية".

وأتم "نبحث عن أداء هذا الفريق في دوري الأبطال سواء في الأدوار الإقصائية أو دور المجموعات، ليس لدينا شك في قدرات اللاعبين، نعلم أننا سنواجه فريقا صعبا، لكننا نريد تقديم شيئا إيجابيا".

ويحتاج بنفيكا للفوز بفارق 3 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل من ملعب ليفربول.

فيما يحتاج الريدز للتعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف واحد لحصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مباراة فياريال وبايرن ميونيخ.

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