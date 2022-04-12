مؤتمر سيميوني: لن نبتعد كثيرا عن أسلوبنا.. سنحاول الاعتماد على التحولات السريعة

قال دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد إن فريقه لن يبتعد كثيرا عن أسلوبه مشيدا بخصمه المقبل مانشستر سيتي وطريقته في اللعب.

ويستضيف أتليتكو مدريد منافسه سيتي غدا الأربعاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا بهدف دون رد.

وتحدث سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "مانشستر سيتي يلعب بطريقته المعتادة بغض النظر عن الخصم".

وواصل "هم يتبعون فلسفة واحدة مميزة، هم لديهم لاعبين عظماء ومدرب عظيم كذلك، يعرفون كيف يضغطون ويقومون بالتحولات السريعة".

وشدد "ما سنقوم به هو المهم".

وعن خطته للمباراة قال المدرب الأرجنتيني: "لن نذهب بعيدا عما نفعله، يجب أن نجد اللحظات المناسبة لنخلق بعض الفرص وأتمنى أن ننجح في القيام بالتحولات السريعة واستغلال الهجمات المرتدة".