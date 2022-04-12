تشكيل فاركو - شكري نجيب وأحمد شريف يقودان الهجوم أمام الزمالك

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو عن تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.

وستقام المباراة في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما خاض نفس عدد المباريات.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: جيفرسون اينكادا - عبد الله بكرى - أحمد عبد العزيز "مودي" - رامي صبري - جابر كامل.

خط الوسط: أحمد محمد "البحراوي"- كينجسلي سوكاري - محمود حمادة.

خط الهجوم : شكري نجيب - أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء محمد سعيد" شيكا" - بلال جمال - علي بهيج - أحمد عبد العزيز إبراهيم - محمود جهاد - عزمي غوما - هشام فتح الله - أحمد عوض - محمد أسامة.