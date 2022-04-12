تشكيل الزمالك – سيد عبد الله وعمر السعيد وإسلام جابر أساسيون ضد فاركو

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:33

كتب : إبراهيم رمضان

عمر السعيد - الزمالك - بيراميدز

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه المستدعى للقاء فاركو مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري المصري والتي ستقام في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.

فيما يأتي فاركو في المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعدما خاض نفس عدد المباريات.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي

في الوسط: طارق حامد- إسلام جابر- يوسف إبراهيم "أوباما"

في الهجوم: أحمد سيد "زيزو"- عمر السعيد- سيد عبد الله "نيمار"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.

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