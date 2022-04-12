انتهت دوري الأبطال - بايرن ميونيخ (1)-(1) فياريال.. الغواصات تحقق المعجزة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي وكوكيلين - فياريال X بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ ضد فياريال في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

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مباراة الذهاب انتهت بفوز فياريال بهدف دون رد.

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ق87. جووووووول قاتل لفياريال عن طريق شاكويزي بعد هجمة مرتدة رائعة انتهت بعرضية من جيرارد مورينو أمام المرمى لينهيها شاكويزي في الشباك

ق81. تسديدة من دانجوا تمر بجوار مرمى نوير

ق70. رأسية يهدرها بغرابة توماس مولر من داخل منطقة الجزاء

ق51. جووووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق ليفاندوفسكي بعد خطأ من التمرير من باريخو

ق50. تسديدة من أوباميكانو من داخل منطقة الجزاء تمر فوق المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. تسديدة من جيرارد مورينو من داخل منطقة الجزاء في الشبكة الخارجية.

ق41. دانجوما يهدر انفرادا صريحا بمرمى مانويل نوير

ق29. رأسية من مولر ورولي يتألقي في التصدي بثبات

بداية المباراة

بايرن ميونيخ فياريال دوري أبطال أوروبا
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