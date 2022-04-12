تشكيل دوري الأبطال – بايرن بالقوة الضاربة.. وفياريال يحتفظ بقوامه من الذهاب
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 20:05
كتب : FilGoal
يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم بايرن ميونيخ في مواجهة فياريال اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان فياريال فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في إسبانيا بهدف دون رد.
وجاء تشكيل بايرن كالتالي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
في الدفاع: لوكاس هيرنانديز- دايوت أوباميكانو- جوشوا كيميتش- بنجامين بافارد
في الوسط الدفاعي: ليون جوريتزكا- جمال موسيالا
في الوسط الهجومي: كينجسلي كومان- توماس مولر- ليروي ساني
في الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي
وجاء تشكيل فياريال كالتالي:
في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي
في الدفاع: بيرفيس إستوبينان- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث
في الوسط: داني باريخو- إيتيان كابوي- فرانسيس كوكلين
في الهجوم: جيوفاني لو سيلسو- أرناوت دانجوما- جيرارد مورينو
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