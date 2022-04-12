تشكيل تشيلسي – خطة هجومية ومفاجأة في الوسط أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر يسجل ويحتفل بهدف تشيلسي في ساوثامبتون

أعلن توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأجرى توخيل 4 تغييرات على التشكيل الذي خسر 1-3 أمام ريال مدريد قبل أسبوع في ستامفورد بريدج، كما غيّر طريقة اللعب لتكون 4-3-3.

ودفع توخيل بالألماني تيمو فيرنر في الهجوم على حساب الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

كما أقحم الإسباني ماركوس ألونسو بدلًا من مواطنه سيزار أزبيليكويتا المتواجد على مقاعد البدلاء.

ويبدأ روبن لوفتوس تشيك وماتيو كوفاسيتش في الوسط على حساب جورجينيو، كما يتواجد المدافع الدنماركي أندريس كريستينسن في الدكة.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ريس جيمس – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر – ماركوس ألونسو

الوسط: نجولو كانتي – روبن لوفتوس تشيك – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: ميسون ماونت – كاي هافيرتز – تيمو فيرنر

دكة البدلاء: كيبا أريزابالاجا – ماركوس بيتينيلي – سيزار أزبيليكويتا – مالانج سار - أندري كريستينسن – جورجينيو – كريستيان بوليسيتش – تريفوه تشالوباه – ساؤول نييجيز – حكيم زياش – هارفي فالي

تشيلسي ريال مدريد ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد ضد تشيلسي تشكيل دوري الأبطال – بايرن بالقوة الضاربة.. وفياريال يحتفظ بقوامه من الذهاب تشكيل ريال مدريد – ناتشو يعوض ميليتاو أمام تشيلسي عودة نجم دفاع مانشستر سيتي مؤتمر كلوب: هذا ما أتوقعه من بنفيكا.. وتعلمنا من درس إنتر كاسيميرو: قدمنا أفضل مباراة لنا في الذهاب ضد تشيلسي.. والإياب سيكون صعبا للغاية رغم فوز الذهاب المريح.. أنشيلوتي يحذر لاعبيه من خطورة تشيلسي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ودوري الأبطال
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد ضد تشيلسي 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال – بايرن بالقوة الضاربة.. وفياريال يحتفظ بقوامه من الذهاب 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل تشيلسي – خطة هجومية ومفاجأة في الوسط أمام ريال مدريد 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ذا أثليتك: اتفاق مبدئي بين مانشستر يونايتد وتين هاج.. وموعد الإعلان الرسمي 42 دقيقة | أوروبا
حلمي مشهور لـ في الجول: شوقي والحضري مستمران في جهاز منتخب مصر 56 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل ريال مدريد – ناتشو يعوض ميليتاو أمام تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - فتح الله وأحمد حسام مرشحان لجهاز منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي 4 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي