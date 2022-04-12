تشكيل تشيلسي – خطة هجومية ومفاجأة في الوسط أمام ريال مدريد
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 19:57
كتب : FilGoal
أعلن توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.
وأجرى توخيل 4 تغييرات على التشكيل الذي خسر 1-3 أمام ريال مدريد قبل أسبوع في ستامفورد بريدج، كما غيّر طريقة اللعب لتكون 4-3-3.
ودفع توخيل بالألماني تيمو فيرنر في الهجوم على حساب الأمريكي كريستيان بوليسيتش.
كما أقحم الإسباني ماركوس ألونسو بدلًا من مواطنه سيزار أزبيليكويتا المتواجد على مقاعد البدلاء.
ويبدأ روبن لوفتوس تشيك وماتيو كوفاسيتش في الوسط على حساب جورجينيو، كما يتواجد المدافع الدنماركي أندريس كريستينسن في الدكة.
Your Blues in Madrid... 📋#UCL pic.twitter.com/IkiXyEw95z— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 12, 2022
تشكيل تشيلسي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: ريس جيمس – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر – ماركوس ألونسو
الوسط: نجولو كانتي – روبن لوفتوس تشيك – ماتيو كوفاسيتش
الهجوم: ميسون ماونت – كاي هافيرتز – تيمو فيرنر
دكة البدلاء: كيبا أريزابالاجا – ماركوس بيتينيلي – سيزار أزبيليكويتا – مالانج سار - أندري كريستينسن – جورجينيو – كريستيان بوليسيتش – تريفوه تشالوباه – ساؤول نييجيز – حكيم زياش – هارفي فالي